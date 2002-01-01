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ماليزيا تقرر منع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانئها

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تقرر منع السفن الإسرائيلية من الرسو في موانئها



غزة / سما /

قررت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، منع شركة الشحن الإسرائيلية  "ZIM"، وأي سفن تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في أي ميناء ماليزي.

وأعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم رسميًا، منع شركة "ZIM" للشحن وأي سفينة تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئ بلاده، وفق بيان له اليوم.

وشركة "ZIM Integrated Shipping Services Ltd"، والمعروفة أيضا باسم ZIM، هي شركة شحن دولية إسرائيلية مدرجة في البورصة، وواحدة من أفضل 20 شركة شحن عالمية.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي، أن وزارة النقل الماليزية ستتخذ إجراءات فورية بفرض حظر دائم على هذه الشركة، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تأتي "ردا على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية، وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأضاف البيان: "من المعلوم أن مجلس الوزراء في عام 2002 سمح للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا، وفي عام 2005، أعطى مجلس الوزراء آنذاك الإذن للسفينة بالهبوط في ماليزيا، ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة".

ويشمل قرار الحكومة الماليزية أيضًا عدم قبول السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي للرسو في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت ماليزيا أيضًا حظرًا على أي سفينة في طريقها إلى "إسرائيل" من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية، مشيرة إلى أنه كل هذه القيود فعالة منذ اللحظة، وفق بيان رئيس الحكومة.

وأوضح البيان: "ماليزيا واثقة من أن القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية".

وفي السياق، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم، أنه "لم تصل إسرائيل أي حاوية بضاعة عبر البحر منذ أسبوعين ونتوقع استمرار ذلك في الأسابيع الأربع المقبلة".

#غزة #ماليزيا #السفن الإسرائيلية

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