"واللا" العبري : إسرائيل تدرس عرض هدنة طويلة على حماس قد تصل إلى أسبوعين

القدس المحتلة / سما/

أبلغت إسرائيل قطر موافقتها على وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع على الأقل، وذلك مقابل إطلاق سراح نحو 40 اسيرة إسرائيلية إضافية، حسبما أورد موقع واللا العبري.

وبحسب التقرير، فقد أدلى بهذه التصريحات اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومصدر أجنبي آخر.

كما أفادت التقارير أنه خلال اللقاء بين الطرفين، نقل رئيس وزراء قطر لرئيس الموساد رسالة من حركة حماس تطالب بموجبها وقف الحرب في غزة، مقابل تجديد للمفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين.

وردا على ذلك، أجاب برنيع أنه إذا أرادت حماس أن تتوقف الحرب، فعليها إلقاء أسلحتها وتسليم قادتها الذين شاركوا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر . حسب الموقع العبري.

من جهة أخرى أفادت صحيفة واشنطن بوست، أن إسرائيل تدرس تمديد وقف إطلاق النار الذي سيتم عرضه على حماس مقابل إطلاق سراح الاسرى لمدة أسبوعين للسماح لحماس بجمع الاسرى في قطاع غزة ونقلهم إلى مكان آمن. ومن الممكن أن تتعهد إسرائيل أيضًا بسحب قواتها بعد وقف إطلاق النار هذا، والقيام بعمليات أكثر استهدافًا، خاصة في شمال قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تقديرات إسرائيل أن الحرب ستستمر لعدة أشهر، فإن القادة يعرفون أنه يجب عليهم الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب - جزئيًا أيضًا للسماح لجنود الاحتياط بالعودة إلى منازلهم وعملهم.

ورغم أن التخطيط الإسرائيلي غامض، بحسب قوله، يبدو أن المسؤولين متفقون مع إدارة بايدن على الأساسيات: على سبيل المثال، في غزة ما بعد الحرب، لن تتمكن حماس من فرض سياساتها؛ وسوف يتولى فلسطينيون آخرون، ربما من داخل السلطة الفلسطينية. مع قوة لحفظ السلام تدعمها الدول العربية المعتدلة. وتطلق الصحيفة على الكيان الذي سيتم إنشاؤه اسم "هيئة إعادة إعمار غزة" - وتضغط الإدارة الأميركية من أجل الانتقال إلى هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح تمامًا من، سيكون مسؤولاً عن الأمن الداخلي في قطاع غزة في اليوم التالي، بينما ستواصل إسرائيل في الوقت نفسه تنفيذ غارات مستهدفة بناءً على معلومات استخباراتية .