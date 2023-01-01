مسؤولان عسكريان إسرائيليان: فداحة الخسائر في صفوف المدنيين بغزة ثمن سحق حركة “حماس”

القدس المحتلة / سما/

قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان إن فداحة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين هي تكلفة الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل لتدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة واستراتيجية حرب المدن التي ينتهجها المسلحون في غمرة قلق عالمي من الخسائر المذهلة الناجمة عن القصف.

ويقول مسؤولون في غزة إن إسرائيل ألقت بآلاف الأطنان من الذخائر في الأسابيع العشرة الماضية، مما أدى إلى تدمير القطاع الضيق واستشهاد نحو 20 ألف شخص، كثيرون منهم لاقوا حتفهم تحت أنقاض المباني. وأصيب 50 ألفا آخرون، مع تعطل كل مرافق الرعاية الصحية تقريبا.

وقال المسؤولان الإسرائيليان، في حديثهما مع الصحفيين في قاعدة بلماحيم الجوية التي تبعد 45 كيلومترا عن غزة أمس ، إن إسرائيل تدرك أن الكلفة في أرواح المدنيين لكل ضربة تتوازن مع تقييم الميزة العسكرية.

وقال أحد المسؤولين، وهو مستشار قانوني للجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو ينفذ “الآلاف والآلاف من الهجمات، وكثيرا ما تتطلب الهجمات قوة نيران كثيفة” لاختراق الأنفاق.وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي بالقاعدة الساحلية، التي تنطلق منها طائرات عسكرية رمادية مسيرة في عمليات القصف “من المأساوي حقا أن يؤدي ذلك إلى سقوط عدد كبير من المصابين المدنيين”.

وطلب الجيش الإسرائيلي عدم الكشف عن هوية المسؤولين لأسباب أمنية.

والهدف الرئيسي لحرب إسرائيل هو تفكيك القدرات العسكرية لحماس لمنع وقوع هجمات أخرى بعد أن اهتز كيان إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن الخسائر في الأرواح في القطاع الفلسطيني أدت إلى تآكل الدعم العالمي بعد عشرة أسابيع من إراقة الدماء وأصبحت إسرائيل تواجه ضغوطا متصاعدة لتقليص هجومها. وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين نظيره الإسرائيلي على تقليص الأضرار التي تطال المدنيين.

وقال أوستن إن حماية المدنيين في غزة “واجب أخلاقي وضرورة استراتيجية”، محذرا من أن العنف المفرط يولد الاستياء الذي قد يصب في مصلحة حماس ويجعل التعايش السلمي أكثر صعوبة على الأمد الطويل.

وضمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصواتها يوم الأحد إلى الدعوات المطالبة بوقف لإطلاق النار. ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي القصف بأنه “عشوائي”.