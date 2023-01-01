غزة : أحزمة نارية تحول ليل القطاع إلى نهار وعشرات الشهداء والجرحى

غزة / سما/

شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم ال 75 من الحرب على القطاع مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحولت كتل اللهب الناجمة عن الأحزمة النارية ليل غزة إلى نهار وظل دوي الانفجارات يسمع في جباليا وغزة وخان يونس.

واستشهد خلال 23 ساعة 214 مواطنا واصيب 300 ليبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع 19667 شهيداً و52586 مصاباً.

خان يونس

وارتفع عدد الشهداء اثر قصف ديوان عائلة حمدان في معسكر خانيونس الى 15 شهيداً وعدد كبير من الجرحى.

ونفذت طائرات الاحتلال حزام ناري جنوب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونقل إلى مشفى ناصر شهيد من مدينة حمد وعدد من الإصابات برصاص الطائرات المسيرة.

واستشهد الطفل مهند عمر راضي وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة وافي في الحي الياباني غربي خان يونس.

رفح

وانتشل مسعفون شهيدين و عدد من الإصابات من منزل عائلة منصور المستهدف بحي الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد الشاب برهم محمد العويصي اثر قصف محيط معبر رفح ليرتفع عدد شهداء رفح خلال 24 ساعة إلى 35 شهيدا.

الوسطى

وارتفع عدد الشهداء إلى 15 في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

غزة

وشهدت غزة تدمير برج شوا وحصري الذي يضم عشرات المكاتب الصحفية.

كما دمرت طائرات الاحتلال بناية سكنية في حي الرمال ما ادى لاستشهاد اكثر من خمسين فلسطينيا.

ووجهت عائلة عنان مقابل برج الجلاء بجوار برج وطن مناشدة للصليب الأحمر بالوصول إليهم لوجود عدد كبير من الشهداء والعالقين بالمنزل.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا قرب بركة الشيخ رضوان بشارع الجلاء بغزة.

جباليا

وارتقى العديد من الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً قرب نادي خدمات جباليا (شمال قطاع غزة).

وقصف طائرات الاحتلال منازل بالمخيم والبلد ونفذت أحزمة نارية.

المشافي

وأحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على المشفى المعمداني بغزة واعتقلت عددا من الطواقم الطبية والجرحى وذلك بعد ساعات من احتلال مشفى العودة واعتقال مديره وعدد من العاملين فيه .

وكانت قوات الاحتلال أعتقلت مدير مشفى كمال عدوان ودمرت جزءا من المشفى في بيت لاهيا لتخرج جميع مشافي غزة والشمال عن الخدمة.