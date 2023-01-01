مقتل ضابط وإصابة 15 آخرين في الاشتباكات التي يخوضها الاحتلال مع المقاومة في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “النقيب ليئور سيون (32 عاما)، ضابط قتالي في الكتيبة 363، لواء هرئيل (10)، قتل في معركة بجنوب قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 465، بينهم 133 قتلوا خلال التوغل البري الذي بدأ في 27 من الشهر نفسه، وفق هيئة البث الرسمية.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بشمالي القطاع.

كما كشف، مساء الثلاثاء، عن إصابة 15 ضابطا وجنديا في المعارك بغزة خلال 24 ساعة بينهم 6 بجروح خطيرة.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين بأن جيشهم يدفع “ثمنا باهظا” في غزة.