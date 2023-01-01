الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل بينهم جريح

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين من سعير وبيت أمر شمال الخليل، بينهم جريح، كما حطم جنود الاحتلال محتويات ديوان عشيرة اخليل في بيت أمر.

وذكرت مصادر محلية، ان قوة من جيش الإحتلال اقتحمت بلدة سعير، وداهمت منزلين واعتقلت الجريح سامح عيسى حسين الجرادات، والشاب أبي باجس المطور.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان جنود الاحتلال قاموا بتحطيم محتويات ديوان عشيرة اخليل خلال اقتحامها البلدة، فجر اليوم.

واضاف عوض، كما اقتحم جيش الاحتلال، منطقة القرنة وشارع البلدية، وداهم جنود الاحتلال منزل وبعد تفتيشه والعبث بمحتوياته تم اعتقال المواطن صفوت صبري عبد الفتاح الصليبي 41 عاما.

كما داهم جيش الاحتلال منزل الشهيد نصر الله القواسمة، في منطقة دائرة السير في مدينة الخليل، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، فيما يبدو لهدمه.