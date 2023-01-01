نيويورك تايمز: هكذا تضغط الولايات المتحدة على "إسرائيل" لكبح جماح حربها على غزة

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمراسلها لشؤون الأمن القومي إريك شميت، قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه انخرطوا بشكل متزايد في رقصة غريبة في الأيام الأخيرة، حيث حثوا إسرائيل على تغيير تكتيكاتها في الحرب في قطاع غزة بينما لا يزالون يقدمون لها دعما علنيا قويا.

وقال بايدن الأسبوع الماضي، إن "إسرائيل" تخسر الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة، وهو تقييم أكثر انتقادا بكثير من تصريحاته العلنية السابقة التي حث فيها على مزيد من الاهتمام بحماية المدنيين. والاثنين، سعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في زيارته الثانية لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى خفض درجة الحرارة بضع درجات، بحسب كاتب المقال.

وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وغيرهما من كبار المسؤولين الإسرائيليين، ناقش أوستن بالتفصيل كيف ستنتقل القوات الإسرائيلية إلى المرحلة التالية من الحرب، وهو تحول يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه سيقلل من المخاطر على المدنيين، وفقا لما أورده المقال.

وأشار المقال، إلى أوستن، وهو جنرال متقاعد بأربع نجوم ويرأس القيادة المركزية في البنتاغون، ويشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وكلمته لها وزن لدى قادة "إسرائيل"، وكثير منهم، مثل غالانت، هم أيضا جنرالات سابقون في الجيش.



وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماعات استمرت طوال اليوم، وصف أوستن الدعم الأمريكي لـ "إسرائيل" بأنه "لا يتزعزع"، وأيد حملتها لتدمير قدرة حماس، التي تسيطر على غزة، وقيامها بشن عمليات عسكرية في المناطق الحضرية الصعبة. ولكنه كرر أيضا الرسالة التي أطلقها مؤخرا على نحو متزايد: "إسرائيل" سوف تصبح أقل أمنا إذا أدت عملياتها القتالية إلى تحويل المزيد من الفلسطينيين إلى أنصار لحماس.

وقال وهو يقف إلى جانب غالانت: "لدى إسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها. وكما قلت، فإن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي واجب أخلاقي وضرورة استراتيجية على حد سواء".

ولفت المقال إلى أن زيارة أوستن "كانت جزءا من حملة ضغط شاملة قامت بها إدارة بايدن لحث المسؤولين الإسرائيليين على إنهاء المرحلة "عالية الكثافة" من الحرب والبدء في تنفيذ مهام أكثر استهدافا تعتمد على الاستخبارات للعثور على قادة حماس وقتلهم. وتدمير الأنفاق التي تستخدمها الجماعة المسلحة وإنقاذ الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وفي حين أن المسؤولين الأمريكيين لم يناقشوا علنا جدولا زمنيا، إلا أنهم يقولون سرا إن بايدن يريد أن تتحول "إسرائيل" إلى تكتيكات أكثر دقة في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا.

وعندما سئل يوم الاثنين عن الجدول الزمني للحملة الإسرائيلية – وهو موضوع مناقشات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين في الأيام الأخيرة – اعترض أوستن. وقال: "هذه عملية إسرائيلية، ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط".

لكن غالانت، وفقا للمقال، أشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يأخذون المخاوف الأمريكية على محمل الجد: فبينما يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه في أجزاء مختلفة من غزة، على حد قوله، قد يكون قادرا على السماح لسكان غزة بالبدء في العودة إلى منازلهم. لقد أُجبرت الغالبية العظمى من سكان غزة على ترك منازلهم.

ورأى الكاتب أن أوستن يميل إلى هذا الرد، وكأنه يحاول سد الفجوة، مشيرا إلى أن كل حملة عسكرية كبرى لها مراحل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "الجزء الأصعب هو، عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى، التأكد من أن كل شيء في الاعتبار وأنك تقوم بذلك بشكل صحيح. وهذا يتطلب تخطيطا مفصلا وتخطيطا مدروسا للغاية".

واعترف أوستن بمدى تعقيد ساحة المعركة في جنوب غزة بالنسبة للجنود الإسرائيليين. وأضاف أنه كما فعلوا في شمال غزة، استخدم مقاتلو حماس دروعا بشرية للحماية، وعملوا من المساجد والمستشفيات والمدارس.



لكن هذا هو السبب الأهم، كما قال أوستن للقادة الإسرائيليين في اجتماعاتهم المغلقة، أنه يجب عليهم أن يكونوا دقيقين ومنضبطين قدر الإمكان أثناء قيامهم بتفكيك حماس وبنيتها التحتية، حسبما قال مسؤول كبير في البنتاغون، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الداخلية، وفقا للكاتب.

وذكر المقال أن أوستن على دراية تامة بالدروس المؤلمة التي تعلمتها القوات المسلحة الأمريكية في العقدين الماضيين عندما انتقلت من الحروب البرية الكبرى في العراق وأفغانستان إلى عمليات أكثر استهدافا، وقال إنه شارك تلك الدروس مع المسؤولين الإسرائيليين. وأوضح: "لدينا أيضا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية الانتقال من العمليات عالية الكثافة إلى عمليات جراحية أقل كثافة ومزيد من العمليات الجراحية".

وقد حصل أوستن على المساعدة في توجيه الإسرائيليين عبر التفاصيل. وانضم إليه في اجتماعاته يوم الاثنين الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة. وقالت القيادة المركزية للبنتاغون إن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، التقى بكبار الضباط الإسرائيليين يوم الجمعة الماضي.

واعترف المسؤولون الأمريكيون بأنه على الرغم من تشجيع اقتراح غالانت بأن "إسرائيل" كانت قريبة من نقطة الانتقال إلى مرحلة أقل كثافة في شمال غزة، إلا أن الطريق أمامها لا يزال صعبا للغاية.