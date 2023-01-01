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" القسام" تعلن مقتل 8 جنود إسرائيليين في تل الزعتر شمالي قطاع غزة

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
" القسام" تعلن مقتل 8 جنود إسرائيليين في تل الزعتر شمالي قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.


 وقالت "القسام"، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "TBG"، ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة".
وأشارت، في بيان آخر، إلى سقوط 19 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، خلال معارك اليوم الثلاثاء، مؤكدة استهداف 9 آليات عسكرية إسرائيلية.

 وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب  ما يلي:

 13:03 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

13:14كتائب القسام تستهدف جيب صهيوني من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل

13:45 بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر ويؤكدون مقتل سائقها.

 14:05 بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان.. مجاهدو القسام يبلغون عن الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديًا بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح

 14:54 كتائب القسام تدك تجمعات جنود العدو شرق خانيونس بقذائف الهاون

 16:00 كتائب القسام تدك تحشدات لجنود العدو شرق رفح  بقذائف الهاون من العيار الثقيل

 17:36 مجاهدو القسام يتمكنون من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل ويعاودون استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس يوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح

 17:44 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس

 17:54 كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفتي "ياسين 105" في خانيونس

 18:05 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

 18:10 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بعبوة العمل الفدائي شرق مدينة خانيونس

18:16 كتائب القسام تستهدف برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" ومقتل طاقهما

 18:26 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

18:51 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة

 17:59 كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

 19:11 تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح

 20:01  تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "TBG" ويؤكدون مقتل 8 جنود صهاينة

#كتائب القسام

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