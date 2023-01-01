نتنياهو: ملزم شخصيا بإعادة المحتجزين من غزة

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يلتزم شخصيا إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة.



ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، خلال لقائه بعائلات الأسرى والرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، أنه ملزم شخصيا بإعادة ذويهم إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أرسل، رئيس جهاز "الموساد"(الاستخبارات الخارجية)، ديفيد بارنياع، مرتين إلى دول أوروبية عدة من أجل العمل على صفقة تبادل أسرى مع "حماس" والترويج للعملية.