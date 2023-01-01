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إعلام إسرائيلي: مصابون من الجيش يرفضون زيارة نتنياهو لهم في مستشفى "شيبا"

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: مصابون من الجيش يرفضون زيارة نتنياهو لهم في مستشفى "شيبا"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقى جنودا جرحى في مستشفى "شيبا"، بعد تجميعهم في قسم واحد، فيما رفض جنود آخرون لقاءه.

وذكرت "القناة 13" أنه "جرى تجميع الجرحى في قسم واحد، بعدما رفض جنود آخرون الالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنع الإحراج".

وجدد نتنياهو خلال لقائه وزوجته مع عائلات الرهائن "التزامه بإطلاق سراح جميع المختطفين".

وقال نتنياهو للعائلات: "نحن ملتزمون، وأنا شخصيا، بإطلاق سراح جميع المختطفين، وإنقاذهم مهمة عليا".

وأضاف: "لقد قمت للتو بإرسال رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح الرهائن لدينا، ولن أدخر جهدا في الموضوع".

هذا وكشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. فيما شهدت تل أبيب، في وقت سابق، مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع، تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.

كما قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، متحدثا إلى سفراء أجانب لدى إسرائيل، إنهم جاهزون لهدنة إنسانية جديدة وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ومع دخول الحرب يومها الرابع والسبعين، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

#الجيش الاسرائيلي

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مصدر: محادثات قطر و"إسرائيل" عن الرهائن إيجابية لكن لا اتفاق وشيكا

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