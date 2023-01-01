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عنصر الدفاع المدني ينهار باكيا بعد اكتشافه استشهاد شقيقه في قصف إسرائيلي على رفح (فيديو)

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عنصر الدفاع المدني ينهار باكيا بعد اكتشافه استشهاد شقيقه في قصف إسرائيلي على رفح (فيديو)



رفح/سما/

تفاجأ أحد رجال الدفاع المدني بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أثناء توجهه لنجدة سكان أحد المباني المتعرضة للقصف الإسرائيلي بأن المبنى هو منزل شقيقه الذي وجد شهيداً تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو أحد عناصر الدفاع المدني، في مدينة رفح  عند وصوله مع فريق الإنقاذ لأحد المباني التي تم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي، حيث ظهرت عليه علامات التأثر الشديدة والبكاء، لمعرفته أن المبنى لشقيقه الذي قضى نحبه في هذا القصف. 

وأكد عنصر الدفاع المدني أن المبنى مؤلف من 3 طوابق وكان يأوي أكثر من 30 شخصا، كلهم سكان مدنيون، مشيرا إلى أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال الرجل إن هذا الاستهداف "تسبب بقتل عشرات الأطفال حيث تم إخراج 15 جثة طفل حتى الآن من تحت الأنقاض، كما أصيب العشرات".

وأعلنت وزارة الصحة بغزّة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 19667 شهيدا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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