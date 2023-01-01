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محلل إسرائيلي: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب (فيديو)

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: كان علينا قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قال المحلل الإسرائيلي في القناة 13 العبرية تسفي يحزقيلي، إنه كان ينبغي على الجيش الإسرائيلي قتل 100 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في غزة.

وأضاف تسفي يحزقيلي "وبعدها نذهب لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى".

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو لتصريحات المحلل الإسرائيلي في القناة 13 العبرية.

وعلق البعض قائلا "هكذا يفكرون وهذا ما يريدونه في غزة!".

وقال آخرون "يبدو أن بعض الإعلاميين الإسرائيليين وصلوا إلى مراحل متقدمة من النازية والفاشية".


ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 شهيدا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.

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