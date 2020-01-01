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"بذريعة أنه يحارب".. نتنياهو يطلب تأجيل جلسات محاكمته

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بذريعة أنه يحارب".. نتنياهو يطلب تأجيل جلسات محاكمته



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب تأجيل جلسات محاكمته، متذرعا بانشغاله بالحرب على قطاع غزة.

واستأنفت المحكمة الإسرائيلية المركزية بمدينة القدس، في 4 أغسطس الجاري، محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهم الفساد التي يواجهها، وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد توقف استمر شهرين استؤنفت بالمحكمة المركزية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى شهادات في عدد من الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، من جانبه، قال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، إن "نتنياهو معفى من المثول أمام هذه الجلسات، ولكن قد يُطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة".

وأضاف: "إذا استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من طرح السؤال حول كيفية إجراء الحرب وجلسات الاستماع في المحكمة في الوقت نفسه".

ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.

وتستأنف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة بعدما انتهت في 1 ديسمبر الجاري هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

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