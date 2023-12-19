هنية يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

القاهرة/سما/

- أ ف ب- أفاد مصدر مقرب من حركة حماس ان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية سيزور مصر غداً الاربعاء لاجراء محادثات حول وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى مع اسرائيل.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء إن وفدا "رفيع المستوى" من حماس برئاسة هنية سيتوجه إلى مصر، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وآخرين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن الزيارة: "ستدور المناقشات حول "وقف العدوان والحرب لإعداد اتفاق للإفراج عن الأسرى و إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير أوردته مساء اليوم، الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بين رئيس وزراء قطر، ورئيسي الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في وارسو، أمس الإثنين، لمناقشة تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، كان "إيجابيا، لكن لا توقعات بالتوصل إلى حل وشيك".

واجتمع المسؤولون في العاصمة البولندية لمناقشة اتفاق جديد محتمل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح محتمل لأسرى فلسطينيين في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية وهدنة لأسباب إنسانية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع" على الجهود الدبلوماسية إن "المحادثات كانت إيجابية واستكشف المفاوضون وناقشوا مقترحات مختلفة في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات... لكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق وشيكا"

يأتي ذلك في ظل تأكيد حركة حماس أنها ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والرهائن مع سلطات الاحتلال خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في غزة، باسم نعيم، في تصريحات أوركتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إنه "لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان.

وكان نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، قد أكد أنه "لا حديث عن تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف العدوان على القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل إليها"؛ في المقابل، في المقابل تجري إسرائيل محادثات مع الوسيط القطري في محاولة لتحريك المفاوضات، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الوزير العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، حيلي تروبير، لموقع "واينت الإلكتروني، إن الكابينيت بحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لكن "لا يوجد شي محدد حاليا".

وأضاف تروبير، من كتلة "المعسكر الوطني"، أنه "جرت في الكابينيت أمس مداولات حول الموضوع، ولا يوجد حاليا شيء على الطاولة بإمكاني أن أقول إننا قريبون من خطة كهذه. ويوجد أقوال آمل أن تنضج لكن ما زال من السابق لأوانه أن نعلم ذلك".

وحول إمكانية إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام الطويلة مقابل إفراج حماس عن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قال تروبير إنه "واضح أنه كانت هناك مداولات حول ذلك"، معتبرا أنه "ليس صائبا أن نجري هذه المداولات خارج الكابينيت لأن حماس ينصت إلى هذه المحادثة وأي شيء سأقوله الآن قد يمس بالمفاوضات، ويتحول إلى أن يكون نقطة البداية ولذلك فإني أتحدث في الداخل فقط".