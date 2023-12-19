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عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون "إسرائيل" هو الأكبر منذ 30 عاما

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون "إسرائيل" هو الأكبر منذ 30 عاما



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في السجون الاسرائيلية بلغ 2870، وهو الأعلى منذ ثلاثين عاما، من بينهم أكثر من 2220 صدرت بحقهم أوامر الاعتقال في الفترة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح النادي في بيان له أن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول تراوحت بين “أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد”.

وتستخدم اسرائيل قانونا بريطانيا قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

ولم يصدر بعد بيان من السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حول ارتفاع اعداد المعتقلين إداريا.

وقال النادي إن “أوامر الاعتقال الإداري تطال جميع الفئات بما فيهم الأطفال والنساء ونشطاء وصحافيون ونواب”.

وأشار البيان إلى الاعتقالات في صفوف الصحافيين وقال “بلغ عدد الصحافيين الذين جري تحويلهم للاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر تشرين الثاني 19 صحافيا”.

وأضاف “خلال شهر ديسمبر كانون أول الجاري في إطار استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربع طالبات جامعيات”.

وذكر النادي في بيان آخر اليوم أن إسرائيل اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس حتى صباح اليوم لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات، بما فيها الاعتقالات الإدارية، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 4605 معتقل.

وتشير الاحصائيات الفلسطينية إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بلغ 7800 وهذا الرقم لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

رويترز

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