حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

قتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات دارت، اليوم الثلاثاء، شمالي قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 464 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، مقتل الرائد في الاحتياط "معوز بنيجشتاين"، 25 سنة، من "سوسيا" مقاتل في الكتيبة 7008 خلال اشتباكات وقعت شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه، اليوم الثلاثاء.

ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية ليلة 27 أكتوبر الماضي، إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 464 قتيلا.



