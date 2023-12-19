  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة



وكالات

أفادت شبكة "CNN" بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.

وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.


وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.

ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.


وأفادت "CNN" بأنه إذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لإسرائيل بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ومن المتوقع أن يجري التصويت في وقت لاحق الثلاثاء عندما يجتمع مجلس الأمن في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت الشرقي، لكن من المتوقع أن يناقش أمورا أخرى قبل تناول مسألة الشرق الأوسط.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

هارتس : السنوار أقوى من بايدن ونتنياهو ونغوص بوحل غزّة تمامًا كحرب لبنان

مفاوضات في وارسو لتبادل الأسرى

خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي.. تحرير الأسرى أولا أم القضاء على حماس؟

صراخ وسجال حاد خلال جلسة "الكابينيت".. هاليفي لبن غفير: لا تهددني

مصر تعبر عن غضبها الشديد من إسرائيل بعد هجوم المقاتلات الإسرائيلية قرب حدودها

تحذيرات اسرائيلية لمصر من تعرضها لخسائر فادحة

الأخبار الرئيسية

427278

مصدر: محادثات قطر و"إسرائيل" عن الرهائن إيجابية لكن لا اتفاق وشيكا

20231219073850

غالانت يستعرض خطط توسيع العمليات في خانيونس والجيش يزعم السيطرة على جباليا

photo_2023-12-19_19-36-33

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

فيديو: "سرايا القدس" تنفذ عملية "استحكام" مدفعي على تمركز للجيش الإسرائيلي في دير البلح

استعداد إسرائيلي لتنازلات بعد فيديو الأسرى الأخير: 3 شروط لإنجاز صفقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية