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"حزب الله" يعلن تدمير دبابة إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن تدمير دبابة إسرائيلية وقتل وجرح من فيها



بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، عن استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" قرب موقع المالكية على الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدة تدميرها وقتل وجرح من فيها.


وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏03:30 من بعد ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، ‌‏دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة ‏المناسبة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من ‏فيها".

هذا وحذرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان "حزب الله"، إسرائيل من أن أي مس بالمدنيين في الأراضي اللبنانية سيقابل بالمثل‏، وذلك على خلفية قصف إسرائيل لمراسم تشييع قتلى الحزب في عيتا الشعب.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

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