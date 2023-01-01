  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحوثيون يهددون باستهداف سفن أي دولة تتحرك ضدهم

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يهددون باستهداف سفن أي دولة تتحرك ضدهم



صنعاء/سما/

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن أي دولة تتحرك ضد اليمن سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

وقال الحوثي في تصريح لقناة العالم الإيرانية: "أي دولة تتحرك ضدنا سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر".


وجاء هذا التصريح، على خلفية إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأفاد الوزير في بيان نشرته الدفاع الأمريكية على موقعها الرسمي "إن التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين المتهورة القادمة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي".


وتابع قائلا "يعد البحر الأحمر ممرا مائيا بالغ الأهمية وضروريا لحرية الملاحة وممرا تجاريا رئيسيا يسهل التجارة الدولية، يجب على البلدان التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع معا لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي الذي يطلق الصواريخ الباليستية والمسيرات على السفن التجارية من العديد من الدول التي تعبر المياه الدولية بشكل قانوني".


وأردف بالقول "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا، ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية "حارس الرخاء" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر.


وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

"القسام" تنشر رسالة أسرى إسرائيليين في غزة لحكومة نتنياهو (فيديو)

فايننشال تايمز: "قيادة نتنياهو فاشلة"

هارتس : السنوار أقوى من بايدن ونتنياهو ونغوص بوحل غزّة تمامًا كحرب لبنان

مفاوضات في وارسو لتبادل الأسرى

خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي.. تحرير الأسرى أولا أم القضاء على حماس؟

مصر تعبر عن غضبها الشديد من إسرائيل بعد هجوم المقاتلات الإسرائيلية قرب حدودها

الأخبار الرئيسية

فيديو: "سرايا القدس" تنفذ عملية "استحكام" مدفعي على تمركز للجيش الإسرائيلي في دير البلح

استعداد إسرائيلي لتنازلات بعد فيديو الأسرى الأخير: 3 شروط لإنجاز صفقة

pXnwBDUBdPFyDbDvtg03jNxUUxcCBodtPOOplXYS

صراخ وسجال حاد خلال جلسة "الكابينيت".. هاليفي لبن غفير: لا تهددني

gbpfu9wwiaa4tsb-1170x600 (1)

"لا تتركونا نشيخ".. من أين أتت كلمات الأغنية التي استخدمتها “القسّام” في مقطع الأسرى الأخير؟

2-74-768x509

مرصد حقوقي: 64% من سكان غزة يتناولون الحشائش والطعام منتهي الصلاحية لسد الجوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية