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هرتسوغ: مستعدون لعقد هدنة جديدة بهدف إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: مستعدون لعقد هدنة جديدة بهدف إطلاق سراح الرهائن لدى حماس



القدس المحتلة/سما/

‏قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لعقد هدنة إنسانية جديدة من أجل السماح بإطلاق سراح المحجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.


ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس هرتزوغ، أن إسرائيل على استعداد لإتمام هدنة إنسانية جديدة مع "حماس"، ترمي إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين لديها، في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "المسؤولية تقع بالكامل على عاتق كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار وقيادة الحركة نفسها".

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