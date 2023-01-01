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"سرايا القدس": 7 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح إثر اشتباكات ضارية في الشجاعية

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس": 7 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح إثر اشتباكات ضارية في الشجاعية



غزة/سما/

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها تمكنوا من قتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت "سرايا القدس" بأنها دكت التحشدات العسكرية لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

 وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت سرايا القدس ما يلي:

12:31 سرايا القدس: قصفنا تحشدات  العدو في محاور التقدم شرق خانيونس برشقة صاروخية  وبقذائف الهاون من العيار الثقيل وأكد مجاهدونا وقوع إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات.


 13:14 سرايا القدس: قصفنا موقع إسناد لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.


 16:21 سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من إيقاع  7 من جنود العدو  بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.


16:37 سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.


 17:04 سرايا القدس: قصفنا آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.


 18:11 سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود العدو في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون.
 

#غزة #سرايا القدس

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