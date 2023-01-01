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رئيسة الصليب الأحمر الدولي: أزمة غزة تمثل “فشلا أخلاقيا” للمجتمع الدولي

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة الصليب الأحمر الدولي: أزمة غزة تمثل “فشلا أخلاقيا” للمجتمع الدولي



جنيف/سما/

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم الثلاثاء إن الصراع في غزة يمثل “فشلا أخلاقيا” للمجتمع الدولي، وحثت جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف القتال.

وأضافت سبولياريتش للصحافيين في جنيف بعد زيارات إلى غزة وإسرائيل “لقد تحدثت عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يستمر فيه هذا الأمر هو يوم آخر لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة، وسيكون لذلك تأثير على الأجيال ليس فقط في غزة”.

وذكرت “لا يوجد شيء دون اتفاق بين الجانبين، لذلك نحثهم على مواصلة التفاوض ومواصلة تسهيل المجال الذي نحتاجه من أجل تفعيل عمليات إطلاق سراح (الرهائن والمحتجزين)”.

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