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السيسي: أهالي قطاع غزة يعانون من وضع إنساني مأساوي

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: أهالي قطاع غزة يعانون من وضع إنساني مأساوي



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية حماية أهالي قطاع غزة من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه.

جاء ذلك خلال استقباله وزير دفاع اليونان “نيكولاوس ديندياس، الثلاثاء، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية.

ولفت البيان، إلى أن السيسي أكد استمرار بلاده- حكومة وشعباً- في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في القطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية: “اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصا على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به”.

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