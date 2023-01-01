هآرتس: أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج منذ بدء حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إنها استندت في تقريرها على معطيات رسمية قدمتها مسؤولة إسرائيلية خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية البرلمانية، دون ذكر موعد الجلسة.



واعتبرت "هآرتس" أنه بناء على تلك المعطيات، يكون العدد الفعلي لجنود الاحتلال الإسرائيليين المصابين جراء الحرب في غزة "أعلى" من المعلن عنه رسمياً من قبل الجيش.

ونقلت عن ليمور لوريا، رئيسة قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، قولها: "بدأ 2816 جندياً العلاج في قسم إعادة التأهيل التابع للوزارة منذ اندلاع الحرب".

وأضافت المسؤولة أن "18% من المصابين المسجلين في قسم إعادة التأهيل، يعانون من صعوبات في الصحة العقلية واضطرابات ما بعد الصدمة".



وفي السياق، أوضحت "هآرتس" أنه وفقاً للبيانات المقدمة في جلسة الاستماع "تم تعريف 91% من الجرحى على أنهم مصابون بإصابات طفيفة، و6% بإصابات متوسطة، و3% بإصابات خطيرة".

فيما لفتت إلى أنه خلال الجلسة تمت الإشارة إلى أن "48% من الجرحى مصابون في أطرافهم"، وأردفت: "عدد الجرحى الذي قدمته لوريا (خلال الجلسة) أعلى من العدد الذي نشره الجيش الإسرائيلي رسمياً، والذي أبلغ عن أرقام أقل بكثير من البيانات التي قدمتها المستشفيات التي تعالج الجنود".



ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إن 463 من جنوده قتلوا و1860 أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، إضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.