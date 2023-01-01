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اليونيسف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يُقتلون فيها

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يُقتلون فيها



غزة/سما/

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، إنه يشعر بالغضب؛ لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أصيب بقصف إسرائيلي مرتين خلال الساعات الـ48 الماضية.

وجاءت تصريحاته على خلفية استشهاد الطفلة دينا أبو محسن (13 عاما) الأحد الماضي، جراء قصف الاحتلال بقذيفة دبابة مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

والشهيدة دينا سبق أن فقدت والديها واثنين من أشقائها وإحدى ساقيها بقصف منزل في حي الأمل بخان يونس قبل أسابيع.


وزار إلد قطاع غزة، واستنكر في مقاطع فيديو عديدة نشرها على حسابه على منصة “إكس” صمت العالم عما يجري من مجازر في حق المدنيين بقطاع غزة، وعدم تعامله بالمنطق نفسه مع ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.

#غزة

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