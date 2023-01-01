ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 19.667 والجرحى 52.586

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 19667 شهيدا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت وزارة الصحة إن "قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في كافة مناطق قطاع غزة".

أهم ما جاء في المؤتمر الصحي للمتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة في اليوم ال 74 للعدوان الغاشم على قطاع غزة

خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة.

وصل للمستشفيات 214 شهيد و 300 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 19.667 شهيد و 52.586 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ اعدامات وابادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات واخرجتها عن الخدمة

تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 الف نسمة وحرمان الاف الجرحى والحوامل والاطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية

نستغرب صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية امام سمع العالم وبصره

اصرار الادارة الامريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الامم المتحدة وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الاطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الاخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي

مستشفيات جنوب غزة عاجزة امام الاعداد الهائلة من الاصابات وتفاضل بين الحالات لانقاذ حياتها بما يتوفر من امكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة

مئات الجرحى الخطيرة والمعقدة تفترش الارض وتنتظر امام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما ادى الى فقدان حياة العشرات منهم ونناشد المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات

بالامدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة

لاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 من الكوادر الصحية من مستشفى العودة على وبذلك يرتفع عدد الكوادر الصحية التي يعتقلها الاحتلال 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد ابو سلمية ود.احمد الكحلوت ود.احمد مهنا في ظروف قاسية وامتهان لكرامتهم الانسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة

الانتهاكات الاسرائيلية ادت الى استهداف 140 مؤسسة صحية واخراج 23 مستشفى و 53 مركز صحي

مغادرة 413 جريح فقط منذ بدء العدوان وهذا اقل من 1% من عدد الاصابات فقط مما يجعل الالية المتبعة تساهم في قتل الجرحى ونطالب الاطراف الدولية بتوفير الية عاجلة وفاعلة لانقاذ حياة الجرحى

اوليتنا خروج 5000 جريح بشكل عاجل للعلاج بالخارج قبل ان نفقد حياتهم

استمرار نفاد تطعيمات الاطفال في قطاع غزة يزيد الوضع الصحي للاطفال المواليد سوءا وخاصة في مراكز الايواء ونطالب الجهات المعنية بالعمل الفوري على توفيرها ووصولها لكافة مناطق قطاع غزة.

1.800 مليون نازح في مراكز واماكن الايواء يتعرضون لخطر المجاعة وانعدام الماء والنظافة الشخصية والرعاية الصحية

الوضع الصحى والانساني في مراكز واماكن الايواء لا يمكن تحمله او وصفه نتيجة الانتشار المتسارع والواسع للاوبئة والامراض المعدية وسوء التغذية والجفاف

الطواقم الصحية رصدت 355 الف اصابة بالامراض الجلدية والمعدية ونرجح أن يكون العدد اكبر بكثير نتيجة ونطالب المؤسسات الاممية بالعمل على توفير المياه والغذاء الكافي والرعاية الصحية المناسبة في مراكز الايواء وخاصة المطلوبة لاكثر من 700 الف طفل و 50 الف سيدة حامل و350 مريض مزمنين منهم 1100 مريض غسيل كلى والاف الجرحى

نطالب شركاء العمل الصحي الى اقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح

الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في كميات ونوعية ومسار المساعدات الطبية ويستخدمها كسلاح لقتل الجرحى والمرضى وخاصة شمال غزة ونطالب بتوفير ممر انساني امن يضمن تدفق الامدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة

نطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لاعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل لانقاذ الجرحى والمرضى والسيدات الحوامل والاطفال بعد تعمد الاحتلال اخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

نطالب كافة الدول والمؤسسات الدولية باقامة مستشفيات ميدانية شمال غزة لانقاذ الجرحى والمرضى.