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الاحتلال يحوّل مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحوّل مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية



غزة / سما /

حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمال غزة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز الطواقم الطبية والمرضى دون طعام أو ماء أو دواء.

 

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي: إن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا، منهم 80 كادرا طبيا و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء.

 

وبيّن القدرة أن جنود الاحتلال يمنعون الحركة بين الأقسام، كما اعتقلوا العديد من كوادر المستشفى، بينهم مديره الدكتور أحمد مهنا بالإضافة إلى مريض ومرافق.

 

وأكدت جمعية العودة الصحية والمجتمعية أن الاحتلال لا يزال يعتقل 12 شخصًا من مستشفى العودة المحاصر في جباليا، بمن فيهم الدكتور أحمد مهنا.

 

وتعد مستشفيات غزة واجهة للاستهداف المباشر وغير المباشر لهجمات جيش الاحتلال بالقصف المستمر والتهديد بالإخلاء القسري، وذلك ضمن عدوانه المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#الاحتلال

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