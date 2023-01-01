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اقتراح اسرائيلي بنقل أهالي غزة إلى الشواطئ اللبنانية بدلاً من دفعهم إلى جنوب القطاع

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتراح اسرائيلي بنقل أهالي غزة إلى الشواطئ اللبنانية بدلاً من دفعهم إلى جنوب القطاع



القدس المحتلة/سما/

 

إقترح رئيس مجلس مستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية مع لبنان ديفيد أزولاي، أمس “إرسال جميع سكان غزة إلى مخيمات اللاجئين في لبنان وتسوية القطاع بأكمله بالأرض، بحيث يصبح متحفاً فارغاً مثل أوشفيتز”، أي معسكر الاعتقال النازي الشهير في بولندا إبّان الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، بحسب ما أوردت صحيفة “جيروزاليم بوست”، “بعد 7 تشرين الأول، بدلاً من حضّ الناس على الذهاب جنوباً، يجب أن نوجههم إلى الشواطئ. يمكن للبحرية نقلهم إلى شواطئ لبنان، حيث توجد بالفعل مخيمات كافية للاجئين. بعد ذلك، يجب إنشاء شريط أمني من البحر إلى السياج الحدودي لغزة، يكون فارغاً تماماً، كتذكير بما كان موجوداً في السابق”.

وأوضح أزولاي موقفه من الوضع في الشمال، قائلاً: “حزب الله يراقب الوضع في الجنوب، وإذا لم نعالجه بشكل صحيح، فسيعتبرون ذلك نقطة ضعف. يستحق السكان النازحون في الشمال أن يعرفوا متى وكيف سيعودون إلى ديارهم. لا نريد حرباً أو خسائر. ومع ذلك، لا أعتقد أن حزب الله سيستسلم سلمياً”.

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