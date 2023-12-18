خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي.. تحرير الأسرى أولا أم القضاء على حماس؟

القدس المحتلة / سما/

في تصريح يعكس الاختلافات داخل المجلس الحربي الإسرائيلي حول جدوى استمرار الحرب في غزة، قال الوزير الإسرائيلي هيلي تروبر إن "الحاجة لإطلاق الرهائن أصبحت أكبر من القضاء على حماس".

وعلق تروبر، وهو عضو في المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، الكابينيت، من "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، على المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق لتبادل الأسرى، قائلا إنه "يمكننا القضاء على حماس في المستقبل، لكن إطلاق سراح الرهائن ضرورة ملحة أكبر، لأنه ليس من المؤكد أننا سنتمكن من إطلاق سراحهم في المستقبل".

وقال تروبر "نحن نفهم أن الصفقة الجديدة ستكون معقدة وأنه ستكون هناك أثمان، لكن الأمر المؤكد هو أننا لن نتمكن من وقف الحرب".

وكانت وكالات أنباء تحدثت عن لقاءات يجريها رئيس الموساد الإسرائيلي، بصفته المفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في أوروبا، بهدف التوصل إلى صيغة جديدة تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى حركة حماس.

يأتي هذا التصريح، تزامنا مع اعتصامات ينفذها أهالي الأسرى الإسرائيليين، أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، وعقب أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 جنود أسرى عن طريق الخطأ في حي الشجاعة.