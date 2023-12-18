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الأردن يشن غارات استهدفت كبار تجار المخدرات في سوريا

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يشن غارات استهدفت كبار تجار المخدرات في سوريا



سما / وكالات /

ذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر استخباراتية إقليمية، أن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وقالت مصادر استخباراتية إن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم.

في سياق متصل قال الناطق باسم مجلس الوزراء الأردني، وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين في تصريحات إن "الأردن تحدث في أكثر من مناسبة عن أن هذه المواجهة مستمرة ويخوضها ضد القوى التي تريد أن تنشر المخدرات وتهرّب السلاح وتطور في قدراتها كلما مر الوقت".

وأضاف مبيضين، لشاشة المشهد، "كنا في الأردن نتمنى أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لوقف الفوضى الموجودة ووقف هذه العمليات"، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكد الوزير "أنه بالتالي، فإن الأردن سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة هذه المخاطر".

وقال مبيضين إن "الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات"، وأن القوات المسلحة الأردنية هي من سيتّخذ القرار بأي إجراءات.

ويعلن الأردن بانتظام عن ضبط كميات من الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، كما يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات من الأراضي السورية.

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