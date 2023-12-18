الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويفجر منزل أسير جنوب نابلس

رام الله / سما/

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات تخللتها مواجهات واصابات في بعض المناطق.

كما فجر قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة بني فضل (20 عاما)، في بلدة عقربا قضاء نابلس.

ففي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة عقربا في ساعة متأخرة من الليل، وقامت بتفجير منزل الأسير أسامة المكون من 3 طوابق والذي يتهمه الاحتلال بقتل مستوطنَين في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، في 19 آب/أغسطس الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان.

وفي رام الله، أصيب مواطن بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم برصاص خلال اقتحام حي المصايف واعتقلت الشاب مجد البرغوثي.

كما اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت واستولت على مركبته.