  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض



غزة / سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون باردة في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة، مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء باردة خاصة في الجبال، ومع المساء تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال البلاد وأجزاء من وسطها على فترات مع جو بارد.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتتهيأ الفرصة خلال الفترة الصباحية لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

وخلال النهار يسود جو غائم جزئي، وبارد في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

لقطات غير مسبوقة.. القسام تبث مشاهد لإجلاء قتلى وجرحى ورتل آليات مدمر (فيديو)

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

الرجوب مخاطبا حماس: تعالوا نضع خارطة طريق مشتركة لمرحلة ما بعد عدوان غزة تحت راية الجزائر

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

فايننشال تايمز: "قيادة نتنياهو فاشلة"

الأخبار الرئيسية

19 ألفا و453 شهيدا في غزة وحصيلة الضباط والجنود القتلى ترتفع إلى 463 منذ بداية العدوان..

الامم المتحدة : ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

20230430085845

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

photo_2023-12-18_20-50-10

فايننشال تايمز: "قيادة نتنياهو فاشلة"

658089e9423604389f0e3c2f

"القسام" تنشر رسالة أسرى إسرائيليين في غزة لحكومة نتنياهو (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية