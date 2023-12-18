طقس فلسطين: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

غزة / سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود خلال النهار أجواء مشمسة إلى غائمة، وتكون باردة في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة، مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء باردة خاصة في الجبال، ومع المساء تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال البلاد وأجزاء من وسطها على فترات مع جو بارد.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتتهيأ الفرصة خلال الفترة الصباحية لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

وخلال النهار يسود جو غائم جزئي، وبارد في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.