19 ألفا و453 شهيدا في غزة وحصيلة الضباط والجنود القتلى ترتفع إلى 463 منذ بداية العدوان..

غزة / سما/

ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 19,453 شهيدا بينما بلغت حصيلة الجرحى 52,286 مصابا، إذ وصل 151 شهيدا و313 إصابة إلى المشافي خلال الساعات الماضية فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات؛ فيما ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 463 ضابطا وجنديا بينهم 137 منذ بدء التوغل البري.

ويواصل الطيران الإسرائيلي شن الغارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية قصف المناطق المأهولة بما في ذلك المستشفيات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

يأتي ذلك، وسط حديث عن توجه إسرائيلي لبحث صفقة جديدة في ظل تصاعد الضغط من قبل أهالي المحتجزين الإسرائيليين، حيث أعطى المستوى السياسي الضوء الأخضر لرئيس الموساد ديفيد برنيع، لبحث صفقة جديدة مع الوسطاء.

وتتواصل المعارك الضارية والاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل ما أوقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية بين جرحى وقتلى.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ صباح الإثنين، عن مقتل 9 من جنوده وضباطه خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في جنوبي وشمالي قطاع غزة، وإصابة اثنين على الأقل بجروح حرجة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 463 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 137 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي جنديين من قوات الاحتياط قتلا في معارك شمال قطاع غزة، وهما: الرائد احتياط دانييل يعقوب بن هاروش (31 عاما) من ألون، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي (24 عاما) من أورانيت، بالإضافة إلى إصابة جنديين من الكتيبة 13 لواء "غولاني" بجروح خطيرة في المعركة التي دارت جنوب قطاع غزة.