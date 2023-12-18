الاحتلال يُعلن مقتل ضابطين من غولاني ويهالوم في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين من قواته المتوغلة في قطاع غزة بمواجهات واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن جيش الاحتلال قوله إن ضابطين قتلا خلال المعارك البرية في قطاع غزة؛ أحدهما نائب قائد وحدة في "غولاني" والآخر من وحدة "يهالوم".

ونوه جيش الاحتلال إلى أن أحد القتلى ضابط برتبة نقيب والآخر رقيب أول، وقتلا في المعارك المستمرة شمالي قطاع غزة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 7 من جنوده وضباطه وإصابة آخرين، برصاص وقذائف المقاومة الفلسطينية، خلال عمليات التوغل البري شمال وجنوب قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 463 ضابطًا وجنديًا، منذ بدء العدوان العسكري على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، بينهم 131 قتيلا منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.