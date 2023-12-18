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الامم المتحدة : ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الاثنين، إن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".

وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".

وتابع قائلا: "لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".

وشدد غريفيث، على أن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة"، مؤكدا أن "عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة وعدوانا على غزة، خلّفت نحو 19 ألفا و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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