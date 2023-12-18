مفاوضات في وارسو لتبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، مع رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وارسو اليوم، الإثنين، حيث تداول معهما في خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول أميركي.

وشارك في هذا اللقاء المسؤول عن قضية المحتجزين في غزة في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون. وحسب "واللا"، فإن ألون وفريقه بلوروا عدة أفكار من أجل التوصل إلى خطة جديدة لصفقة تبادل.

وهذا ثاني لقاء بين برنياع وآل ثاني خلال أقل من أسبوع، بعدما كانا قد التقيا في عاصمة أوروبية أخرى، يوم الجمعة الماضي.

والتقى برنياع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، الخميس الماضي، أثناء زيارته إسرائيل، وتباحثا في استمرار المحادثات حول صفقة تبادل.



وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن هذه الاتصالات لا تزال في بدايتها وأنها "ستكون صعبة وشائكة وستستغرق وقتا"، وأن إسرائيل تسعى حاليا إلى ممارسة ضغط سياسي على حماس كي تعود إلى المفاوضات.

من جانبها، أعلنت حماس رفضها العودة إلى مفاوضات من دون إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق نار كامل ومتواصل في حربها ضد قطاع غزة.