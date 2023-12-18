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مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار بشأن غزة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار بشأن غزة



نيويورك/سما/

يصوت مجلس الأمن في وقت متأخر من اليوم الإثنين، على مشروع قرار جديد، قدمته الإمارات، بخصوص الوضع في غزة.

التصويت الذي كان مقرراً عند الساعة (20,00 بتوقيت غرينتش) الساعة العاشرة بتوقيت القدس، تم تأجيله رسميًا إلى الساعة (22,00 بتوقيت غرينتش) الساعة الثانية عشرة بتوقيت القدس، ومن المحتمل تأجيله، ربما إلى الثلاثاء، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل أكبر وأسرع.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

وفي الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد الاثنين "أن أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة".

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألف مواطن، وإصابة ما يزيد عن 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

#مجلس الامن #غزة

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