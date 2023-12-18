"القسام" تنشر رسالة أسرى إسرائيليين في غزة لحكومة نتنياهو وعائلاتهم (فيديو)

غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الاثنين رسالة أسرى إسرائيليين في قطاع غزة والموجهة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذوي الرهائن.

والرسالة التي بثتها الكتائب حملت عنوان "لا تتركونا نشيخ" وتضمنت سؤالا "لماذا نحن متروكون هنا؟"، السؤال الذي وجهه الأسرى لتل أبيب.



وظهر في الفيديو الذي نشرته "القسام" 3 أسرى إسرائيليين يتحدثون باللغة العبرية موجهين كلامهم لنتنياهو، حيث قال أحدهم ويدعى حاييم بري (79 عاما) من كيبوتس نير عوز، "أنا هنا مع مجموعة من كبار السن كلهم أصحاب أمراض مزمنة ويعانون من ظروف قاسية جدا".

ويضيف الأسير الإسرائيلي "نحن جيل بنى الدولة.. نحن شاركنا في بناء الجيش وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟..".

وتابع قائلا "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن.. لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو.. أفرج عنا بدون أي شرط.. لا تتركونا نشيخ".

ثم يظهر في المقطع الأسرى الثلاثة وهم يرددون معا "لا تتركونا نشيخ".



ونشر الفيديو تزامنا مع ورود معلومات تفيد بأن المحادثات بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في النرويج بشأن استئناف مفاوضات الأسرى، كانت إيجابية.



وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيس الموساد التقى رئيس الوزراء القطري يوم الجمعة لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة حول إطلاق سراح الرهائن.

كما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سيجتمع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء القطري، ورئيس الموساد في وارسو لمناقشة صفقة جديدة بخصوص الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

ويلفت الموقع إلى أن بيرنز لعب دورا رئيسيا في التوسط في الصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة الشهر الماضي، من بينهم العديد من الأمريكيين.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يتوقعون أن يكون الاتفاق على شروط صفقة جديدة محتملة هذه المرة أكثر صعوبة.