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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة
وأكد البيان أن أحد الجنود القتلى قائد فصيل في وحدة يهلوم، وهي وحدة هندسية خاصة للكشف عن الأنفاق.

وأشار البيان إلى أنه بمقتل الجنديين، ارتفعت حصيلة القتلى المعلن عنها منذ الصباح إلى 7.

وذكرت يديعوت أحرنوت أن  المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر خبر مفاده أن النقيب يارين غالي (22 عامًا) من رحوفوت، قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قُتل خلال معركة في جنوب قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، قُتل النقيب  ناثانيال سيلبيرج (33 عامًا) من نعمة، وهو قائد فريق في وحدة يهلوم، في معركة شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 129 قتيلاً.

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