جنين: فيديو لجنود إسرائيليين وهم يستمتعون بالتنكيل بالفلسطينيين

جنين/سما/

وثّق مقطع فيديو تهكم عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بفلسطينيين في أحد المنازل بمدينة جنين بالضفة الغربية، بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، وفق ما نشرته صحيفة Ynet الإسرائيلية، الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يدخنون الشيشة "الأرجيلة" ويضحكون ويسارعون لالتقاط الصور، حيث يقول أحدهم: "حسناً، لم أتخيل جنين على هذا النحو، ماذا يمكنني أن أقول لكم!". ثم يقول للمصور: "أرهم ما أمامي"، وتُظهِر الكاميرا معتقلين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

فأجابه زميله وهو يتناول الوجبات الخفيفة: "لم أتخيل جنين هكذا". وبعد ذلك يقول الجنود إنهم يتمنون "قضاء إجازة على شاطئ غزة".

يأتي ذلك بعد أيام، من تداول مقطع فيديو لاقتحام وتدنيس جنود الاحتلال مسجداً في جنين واعتقال الموجودين داخله.

وأظهر مقطع فيديو جنود الاحتلال داخل مسجد في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وهم يتلون صلاة يهودية.

وعصر الخميس، انسحب جيش الاحتلال من معظم المناطق التي اقتحمها في مخيم جنين، تاركاً وراءه دماراً كبيراً بالبنية التحتية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام واسعة استمرت لثلاثة أيام في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن 12 شهيداً، وجرحى ومعتقلين.