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لقطات غير مسبوقة.. القسام تبث مشاهد لإجلاء قتلى وجرحى ورتل آليات مدمر (فيديو)

الإثنين 18 ديسمبر 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطات غير مسبوقة.. القسام تبث مشاهد لإجلاء قتلى وجرحى ورتل آليات مدمر (فيديو)



غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر قناة الجزيرة القطرية مشاهد من استهداف عناصرها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد صوراً قريبة لقتلى وجرحى من جنود الاحتلال يتم إسعافهم وإجلائهم ، كما أظهرت المشاهد إجلاء رتل من الدبابات والآليات المدمّرة بفعل المقاومة.

وكان لافتاً عرض صور قريبة تظهر صعوبة التقاطها من قبل القسام وهو ما يؤكد انها التقطت عبر جنود الاحتلال وهو ما طرح أسئلة عن كيف حصلت القسّام عليها .

وفي تحليله لهذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري إنه في الغالب حصلت المقاومة عليها عبر الوصول إلى جنود او ضباط كانت لديهم هذه الصور .

فيما قال محللون إن الخيار الآخر هو أن تكون القسام قد حصلت عليها نتيجة اختراق كاميرات واجهزة جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وأظهرت بعض الصور استهداف عشرة أفراد بجانب إحدى الدبابات بقذيفة أصابتهم بشكل مباشر.

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