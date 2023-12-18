الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط وسفينة حاويات كانتا بطريقهما لـ"إسرائيل"

صنعاء/سما/

قالت جماعة أنصار الله الحوثيين، إنها نفذت عملية عسكرية، ضد سفينتين، على ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في بيان، أنها استهدفت سفينتي "سوان أتلانتك" المحملة بالنفط، و"إم إس سي كلارا"، التي تحمل الحاويات، بواسطة طائرتين مسيرتين بحريتين.

وشدد البيان على أن الاستهداف جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة للنداءات من القوات اليمنية، من أجل تغيير مسارهما.

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وأكد الحوثيون على أن كافة السفن المتجهة، لكافة موانئ العالم، عدا موانئ الاحتلال، لن يصيبها أي ضرر، وطالبتها بإبقاء جهاز التعارف الخاص بها مفتوحا، للتحقق من مسارها.

وقال البيان، إن "القوات اليمنية، لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة، وأن منع كافة السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية، مرتبط بإدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".