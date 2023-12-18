أمريكي منتقدا دعم "إسرائيل": أطمح أن أكون كصاحب عبارة "روح الروح" (شاهد)

واشنطن/سما/

هاجم رجل أمريكي أعضاء مجلس بلدية ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية على خلفية عدم دعوته لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه أصبح لا يطمح إلا ليكون مثل خالد نبهان، الجد الفلسطيني الذي عُرف بعبارة "روح الروح" بعدما فقد حفيدته بقصف إسرائيلي.



وظهر الرجل الأمريكي في مقطع مصور، قائلا: "كنت في صغري أطمح أن أكون طيارا أو نقابيا أو مناضلا من أجل الحرية. اليوم لا أريد إلا أن أكون خالد نبهان، شيخ محب، رجل شجاع، إنسان رائع.





وأضاف: "لا عجب أن تتجاهلوا الآلاف الذين يبادون في فلسطين والمشردون يتجمدون شتاء في مدينتكم هنا".



وحول عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، أشار إلى أنه على مدى أكثر من شهرين شهد مستوى غير مسبوق من العنف والدمار والموت، الذي لم يتفوق عليه إلا مستوى من الإنسانية والقوة لم أكل أعلم أنه ممكن"، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال في عدوانها المتواصل.



وتابع متسائلا عن "كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا" في قطاع غزة؟، مضيفا خلال حديثه إلى مجلس البلدية: "ولكن ماذا علي أن أتوقع من نظام سمح بمعاملة العديد من المواطنين السود والملونين بوحشية وقتلهم على يد الشرطة في المدينة دون مساءلة؟".

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمها الكامل لدولة الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة رغم المجازر المروعة بحق المدنيين، إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة دعت إلى التركيز على ضرورة عدم استهداف المدنيين، دون التطرق إلى الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة.



ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 19،400 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ52 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.