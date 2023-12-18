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أبو تريكة يعلق على فيديو "القسام"

الإثنين 18 ديسمبر 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يعلق على فيديو "القسام"



الدوحة/سما/

علق نجم كرة القدم ولاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة على مقطع فيديو نشرته كتائب القسام بعنوان: "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، مثنيا على إقدام وشجاعة المقاتلين.

 

وكتب أبو تريكة عبر صفحته على منصة X، "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت. بعد 73 يوما من المجازر والإجرام الذي لا حدود له وصمت وتخاذل وحصار الجميع لغزة، ما زال رجال هذا العصر يردون على أمريكا وكيانها الصهيوني بكل شجاعة وإقدام".

وأضاف مستعينا بآية من القرآن الكريم: "رَبَّنا أَفرِغ عَلَينا صَبرًا وَثَبِّت أَقدامَنا وَانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرينَ".

وكان الإعلام العسكري لكتائب القسام، نشر الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، استهزأ فيه من إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق ضخم قريب من معبر "إيرز".

وانتقد أبو تريكة بوقت سابق صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، معتبرا أن عملية "طوفان الأقصى" تعبر عن "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة".

#محمد ابو تريكة

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