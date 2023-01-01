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سفينة نرويجية تصاب بجسم مجهول في البحر الأحمر

الإثنين 18 ديسمبر 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفينة نرويجية تصاب بجسم مجهول في البحر الأحمر



سما / وكالات /

قالت الشركة النرويجية "انفينتور كيميكال تانكرز(Inventor Chemical Tankers)، إن سفينة تملكها أصيبت اليوم الاثنين "بجسم غير محدد" وهي تعبر البحر الأحمر.

ووفقا للأنباء المتوفرة، أصيبت السفينة النرويجية "إم/في سوان أتلانتيك" الاثنين "بجسم غير محدد" في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك، في وقت أوقفت فيه العديد من شركات النقل البحري في العالم عبورها في هذه المنطقة بعد هجمات شنها الحوثيون من اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر.

وأضافت الشركة المالكة في بيانها اليوم: "لحسن الحظ لم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة الهندي بأذى".

وأشارت الشركة إلى أن السفينة نفسها، تعرضت لأضرار محدودة.

وأكد البيان أن الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، لا تربطها أي علاقة بإسرائيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

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