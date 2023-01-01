  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بنك فلسطين يوفر آلاف الوجبات الغذائية لصالح النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يوفر آلاف الوجبات الغذائية لصالح النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة



غزة / سما/

قدم بنك فلسطين خلال اليومين الماضيين آلافا من الوجبات الغذائية الساخنة لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وذلك ضمن برنامجه الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع.
وقام البنك بتنفيذ هذا المشروع، ضمن جهوده المتواصل من خلال مؤسسة التعاون، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع مجموعة من الموردين لتوفير وجبات غذائية مطبوخة وجاهزة لتوزيعها على العائلات النازحة في في مراكز الإيواء.
وأشار البنك إلى أن هذه المساهمات الإنسانية المتواصلة تأتي في سياق مسؤوليته المجتمعية والتنموية المستدامة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبما ينسجم مع رؤيته في محاربة الجوع والفقر، ومد يد العون للنازحين في مراكز الإيواء، وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة جراء الحرب المستمرة على القطاع.
وأكد بنك فلسطين أنه سيواصل تقديم مساهماته لأبناء شعبنا وتلبية احتياجاته في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، من خلال برنامجه الإغاثي، لتعزيز مبدأ العمل الإنساني، مشيراً أن جهوده تركزت خلال الحرب على تقديم التدخلات الإنسانية والإغاثية اللازمة لصالح أهلنا في قطاع غزة الذين تضرروا بسبب الحرب القاسية بعد توقف كافة مناحي الحياة في القطاع، إضافة إلى رصد الاحتياجات العاجلة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والإنسانية.
من الجدير ذكره أن بنك فلسطين عكف منذ بداية الحرب المتواصلة على غزة، على إطلاق برنامج إغاثي متواصل لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لصالح أهلنا في قطاع غزة، بحيث شمل الدعم الإنساني على تقديم مساعدات عاجلة بقيمة نصف مليون دولار لتوفير مواد غذائية وعبوات مياه معدنية لمئات النازحين، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، هذا إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية. وفي خطوة أخرى، عمل البنك على توفير مئات الطرود الغذائية الأخرى للنازحين من خلال مؤسسة التعاون، واستمر البنك بخطواته مروراً بتقديم مساعدات مالية عاجلة عبر مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي لدعم مرضى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مشافي الضفة الغربية والقدس، وعبر مؤسسة الحسين للسرطان لمرضى القطاع الذين يتعالجون في الأردن.

الأكثر قراءة اليوم

حمدان يضع ثلاث خيارات أمام الاحتلال.. ويرد على حسين الشيخ: "راهن على المقاومة أشرفلك"

الشيخ: غير مقبول الاعتقاد أن طريقة حماس بإدارة الصراع مع إسرائيل كانت المثل الأعلى والأفضل

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

إدارة بايدن تجري مناقشات مع السلطة الفلسطينية لتفعيل عناصرها في غزة بعد الحرب

مجزرة في جباليا: أكثر من 130 شهيداً ومصاباً بعد قصف مربع سكني (شاهد)

إعلام إسرائيلي: وفاة جنود جرحوا في غزة بعد إصابتهم ببكتيريا قاتلة

الأخبار الرئيسية

السيسي : الحرب على غزة تهديد للأمن القومي المصري ..تفادى ذكر اسم “إسرائيل

"ما خفي تحت الأنقاض أعظم".. الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة والارقام أعلى بكثير مما يتم نشره ..

“القسام” في رسالة مبطنة ردا على إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة: وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت

هارتس تكشف : استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية