بنك فلسطين يوفر آلاف الوجبات الغذائية لصالح النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

غزة / سما/

قدم بنك فلسطين خلال اليومين الماضيين آلافا من الوجبات الغذائية الساخنة لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وذلك ضمن برنامجه الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع.

وقام البنك بتنفيذ هذا المشروع، ضمن جهوده المتواصل من خلال مؤسسة التعاون، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع مجموعة من الموردين لتوفير وجبات غذائية مطبوخة وجاهزة لتوزيعها على العائلات النازحة في في مراكز الإيواء.

وأشار البنك إلى أن هذه المساهمات الإنسانية المتواصلة تأتي في سياق مسؤوليته المجتمعية والتنموية المستدامة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبما ينسجم مع رؤيته في محاربة الجوع والفقر، ومد يد العون للنازحين في مراكز الإيواء، وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وأكد بنك فلسطين أنه سيواصل تقديم مساهماته لأبناء شعبنا وتلبية احتياجاته في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، من خلال برنامجه الإغاثي، لتعزيز مبدأ العمل الإنساني، مشيراً أن جهوده تركزت خلال الحرب على تقديم التدخلات الإنسانية والإغاثية اللازمة لصالح أهلنا في قطاع غزة الذين تضرروا بسبب الحرب القاسية بعد توقف كافة مناحي الحياة في القطاع، إضافة إلى رصد الاحتياجات العاجلة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والإنسانية.

من الجدير ذكره أن بنك فلسطين عكف منذ بداية الحرب المتواصلة على غزة، على إطلاق برنامج إغاثي متواصل لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لصالح أهلنا في قطاع غزة، بحيث شمل الدعم الإنساني على تقديم مساعدات عاجلة بقيمة نصف مليون دولار لتوفير مواد غذائية وعبوات مياه معدنية لمئات النازحين، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، هذا إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية. وفي خطوة أخرى، عمل البنك على توفير مئات الطرود الغذائية الأخرى للنازحين من خلال مؤسسة التعاون، واستمر البنك بخطواته مروراً بتقديم مساعدات مالية عاجلة عبر مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي لدعم مرضى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مشافي الضفة الغربية والقدس، وعبر مؤسسة الحسين للسرطان لمرضى القطاع الذين يتعالجون في الأردن.