  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ما خفي تحت الأنقاض أعظم"..

الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة والارقام أعلى بكثير مما يتم نشره ..

الإثنين 18 ديسمبر 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة والارقام أعلى بكثير مما يتم نشره ..



القدس المحتلة / سما/

لم يستبعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن يكون عدد الضحايا في قطاع غزة أعلى بكثير من البيانات التي يتم نشرها حاليا.

 وقال المسؤول الأممي، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، إنه لا يزال مجهولا حتى الأن عدد القتلى تحت الأنقاض في قطاع غزة.

ووفقا له، بات المرض والجوع السبب الرئيسي للموت والحرمان في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حاليا كارثة إنسانية.

وأضاف: "عدد الوفيات بسبب الأمراض قد يكون أعلى بعدة مرات من عدد القتلى الناجمين بسبب العمليات العسكرية والغارات الجوية. لكن الإحصائيات يمكن أن تتغير بشكل جذري بمجرد إزالة الأنقاض.

وأشار غريفيث إلى أن عدد الضحايا في زلزال [فبراير] في تركيا، تضاعف بعد انتهاء العمل في مجال إزالة الأنقاض.

وكما أفادت تقارير سابقة، فقد قتل أكثر من 19 ألف شخص خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وخلال الاشتباكات في الضفة الغربية.

وتؤكد وزارة الصحة الفلسطينية، على أن 70% من ضحايا القصف الإسرائيلي، هم من النساء والمراهقين.

الأكثر قراءة اليوم

حمدان يضع ثلاث خيارات أمام الاحتلال.. ويرد على حسين الشيخ: "راهن على المقاومة أشرفلك"

الشيخ: غير مقبول الاعتقاد أن طريقة حماس بإدارة الصراع مع إسرائيل كانت المثل الأعلى والأفضل

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

إدارة بايدن تجري مناقشات مع السلطة الفلسطينية لتفعيل عناصرها في غزة بعد الحرب

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

مجزرة في جباليا: أكثر من 130 شهيداً ومصاباً بعد قصف مربع سكني (شاهد)

إعلام إسرائيلي: وفاة جنود جرحوا في غزة بعد إصابتهم ببكتيريا قاتلة

الأخبار الرئيسية

“القسام” في رسالة مبطنة ردا على إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة: وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت

هارتس تكشف : استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة خامس خلال المعارك “الطاحنة” التي يخوضها مع المقاومة جنوب قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية