  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يبرر قتل الجيش الاسرائيلي المحتجزين الـ3 في غزة

الإثنين 18 ديسمبر 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبرر قتل الجيش الاسرائيلي المحتجزين الـ3 في غزة



القدس المحتلة / سما/

 برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في غزة بـ"الظروف الصعبة التي يقاتل فيها الجنود بالمعركة"، واصفا الحادث بأنه "مأساوي".


جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده نتنياهو بمشاركة وزير الجيش يوآف غالانت، وعضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، للحديث عن آخر التطورات على الجبهتين الجنوبية (قطاع غزة) والشمالية (لبنان).
وقال نتنياهو، خلال المؤتمر: "حادث مقتل الرهائن الثلاث عن طريق الخطأ مأساوي، ويعتصر له القلب، ولكن يجب أن نذكر الظروف الصعبة التي يقاتل فيها الجنود في المعركة".
وجدد نتنياهو، خلال المؤتمر، تأكيده "استمرار المعركة في غزة حتى تحقيق أهدافها كاملة".
وأوضح أن هذه الأهداف تتلخص بـ"تفكيك سلطة حماس، وإعادة المخطوفين، وإبقاء السيطرة الأمنية في القطاع بأيدي الجيش، وإنشاء نظام في القطاع يعتني بشؤون السكان ولا يربي أطفاله عل محو إسرائيل".
وأشار في حديثه إلى أن "الوضع في الجبهة الشمالية لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، لافتا إلى أن ذلك سيتحقق إما "بطرق سياسية أو أخرى (دون توضيحها)".
بدوره، قال غانتس إن حادث مقتل "المخطوفين مؤلم جدا وللأسف هذا حدث في ظل الظروف الصعبة التي يعمل بها الجنود".
وتابع في كلمة خلال المؤتمر: "يجب علينا أن نواصل المعركة حتى تتحقق أهدافها بالكامل".
من جانبه، قال غالانت في كلمة خلال المؤتمر، إن "المعركة في غزة طويلة، وثمنها كبير جدا".
وأضاف: "حققت قوات الجيش حتى الآن إنجازات كبيرة والمعركة ستكون طويلة حتى تحقيق النصر الكامل".
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا "خطأ" 3 أسرى إسرائيليين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وكشف تحقيق أولي للجيش، السبت، عن تصرف جنوده بشكل "مخالف" لتعليمات إطلاق النار، وقتلهم 3 محتجزين إسرائيليين كانوا يحملون "راية بيضاء" في الشجاعية.


وبحسب تقديرات سابقة لقناة "12" الإسرائيلية، فإن "الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو تم التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من أسرهم، والذي كان على ما يبدو في مكان قريب من مكان الحادث".
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا سابقا مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

حمدان يضع ثلاث خيارات أمام الاحتلال.. ويرد على حسين الشيخ: "راهن على المقاومة أشرفلك"

الشيخ: غير مقبول الاعتقاد أن طريقة حماس بإدارة الصراع مع إسرائيل كانت المثل الأعلى والأفضل

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

إدارة بايدن تجري مناقشات مع السلطة الفلسطينية لتفعيل عناصرها في غزة بعد الحرب

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

مجزرة في جباليا: أكثر من 130 شهيداً ومصاباً بعد قصف مربع سكني (شاهد)

إعلام إسرائيلي: وفاة جنود جرحوا في غزة بعد إصابتهم ببكتيريا قاتلة

الأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة تتنبأ بعدد ضحايا غزة والارقام أعلى بكثير مما يتم نشره ..

“القسام” في رسالة مبطنة ردا على إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة: وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت

هارتس تكشف : استشهاد العديد من معتقلي غزة داخل معسكرات الجيش الإسرائيلي

مصادر عبرية: الهجوم المكثف في غزة سيتوقف منتصف الشهر المقبل بالاتفاق مع الولايات المتحدة

ضابط مخابرات امريكيّ: هجوم حماس أنجح غارةٍ عسكريّةٍ بهذا القرن وحزب الله سيهزِم إسرائيل بالشمال هزيمةً مطلقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية