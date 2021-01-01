قراصنة إسرائيليون بهجوم سيبراني محطات وقود بإيران وتعطيلها في جميع انحاء البلاد

القدس المحتلة / سما/

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الخدمات في العديد من محطات الوقود في إيران تعطلت، مشيرًا إلى احتمالية تعطلها بسبب عمل تخريبي.

وقال التلفزيون الإيراني: “هناك احتمالية لعمل تخريبي وراء تعطل محطات الوقود”، فيما قال المتحدث باسم نقابة محطات الوقود في إيران، رضا نواز، إن “توقف محطات الوقود وقع في جميع البلاد وليست فقط في طهران”، حسب وكالة ارنا.

وأضاف نواز أن “الخبراء يعملون ويحاولون حل هذه المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة”.

ومن جهته قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن مجموعة قراصنة مرتبطة بإسرائيل نفذت “هجوما سيبرانيا” ضد محطات الوقود في إيران.

وأضافت الإذاعة أن المجموعة تطلق على نفسها اسم “العصفور المفترس”، ونشرت لقطات ومعلومات عن محطات الوقود التي استهدفتها في إيران.

وذكرت الإذاعة: “نشرت مجموعة القراصنة المرتبطة بإسرائيل دليلاً على نشاطها؛ جداول ضخمة تحتوي على معلومات عن محطات الوقود التي تم إغلاقها، وتفاصيل نظام الدفع ونظام إدارة محطات الوقود”.

من جهته، أوضح موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن “مجموعة قرصنة مرتبطة سابقا بإسرائيل، تزعم أنها أصابت محطات الوقود في إيران بشلل، إثر تنفيذها هجوما سيبرانيا”.

وأضاف: “تقول المجموعة المعروفة باسم العصفور المفترس، إنها عطلت غالبية مضخات الغاز في جميع أنحاء إيران”.

وتابع: “جاء في بيانين باللغتين الفارسية والإنجليزية أن هذا الهجوم الإلكتروني، يأتي ردا على عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة”.

ولفت الموقع العبري إلي أن بيانيّ مجموعة القرصنة وجها تحذيرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، بأن “اللعب بالنار له ثمن”.

وفي السياق، أشار “تايمز أوف إسرائيل” إلى أنه سبق للمجموعة ذاتها أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركات الصلب الكبرى في إيران.

وألمحت صحيفة “معاريف” العبرية، بأن تكون مجموعة “هاكرز” إسرائيلية هي من تقف خلف الهجوم، وقالت إنه سبق التقرير تغريدة لمجموعة قرصنة تدعى “العصفور المفترس” (The Predatory Sparrow)، زعمت أنها هاجمت نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن القراصنة قالوا إن الهجوم “ردًا على عدوان إيران ووكلائها في المنطقة”، وإنه “ليس سوى جزء صغير جدًا من قدراتنا ضد شر محاوركم الإرهابية في المنطقة”.

وتابعت: “سبق أن تم ربط اسم المجموعة بهجمات إلكترونية كبيرة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تُنسب في بعض الحالات إلى إسرائيل، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك تورط إسرائيلي في الحادث”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقع هجوم مماثل على محطات الوقود في جميع أنحاء إيران، عندما تم إغلاق المحطات بالكامل، وسارعوا في طهران إلى اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط.