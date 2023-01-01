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ارتفاع أسعار النفط عالميا اثر اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الإثنين 18 ديسمبر 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط عالميا اثر اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر



سما / وكالات /

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من اضطراب إمدادات الخام العالمية على خلفية اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.70% إلى 71.93 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 77.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أعلنت الشركة السويسرية للشحن البحري (MSC) وقف حركة سفنها عبر قناة السويس، بعد هجوم الحوثيين على شركة نقل الحاويات ميرسك.

والجمعة والسبت، علقت أربع شركات شحن كبرى، رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، بسبب "الحفاظ على أمن موظفيها والسفن والبضائع" من هجمات تتعرض لها قرب مضيق باب المندب.

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